300 ezer forintra emelkedhet a havi ingyenes készpénzfelvétel
Jelenleg havi két alkalommal, összessen legfeljebb 150 ezer forint készpénzt lehet díjmentesen felvenni bármely haza bankautomatából. Egy tervezet szerint ezt az összeget megdupláznák. Miért lenne szükség a limit megemelésére? Mennyit spórolhatna ezzel egy számlatulajdonos? Mennyibe kerülne mindez a banknak? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bankmonitor elemzői. Witzmann Mihály kormánypárti képviselő a napokban Facebook posztban
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek