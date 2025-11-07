Ott voltunk a 2025-ös Portfolio Property Awards-on – így láttuk az ingatlanpiac legfontosabb estéjét

Szerdán este 16. alkalommal hirdették ki a Portfolio Property Awards idei győzteseit. A díjazottak alapján, a magyar ingatlanpiac nemcsak új projektekben, hanem gondolkodásmódban is átlépett egy korszakhatárt.

Ez már nem az a világ, ahol elég felépíteni valamit és „majd eladja magát”.

A díjazott projektek mögött ma már adat, energiatudatosság, élmény, üzemeltetési logika, közösségépítés és digitális infrastruktúra áll – és ez minden beszélgetésből visszacsorgott.

A terem tele volt a piac legerősebb szereplőivel: fejlesztőkkel, befektetőkkel, asset menedzserekkel, banki finanszírozókkal, és azokkal, akik…