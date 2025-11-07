Ott voltunk a 2025-ös Portfolio Property Awards-on – így láttuk az ingatlanpiac legfontosabb estéjét
Szerdán este 16. alkalommal hirdették ki a Portfolio Property Awards idei győzteseit. A díjazottak alapján, a magyar ingatlanpiac nemcsak új projektekben, hanem gondolkodásmódban is átlépett egy korszakhatárt.
Ez már nem az a világ, ahol elég felépíteni valamit és „majd eladja magát”.
A díjazott projektek mögött ma már adat, energiatudatosság, élmény, üzemeltetési logika, közösségépítés és digitális infrastruktúra áll – és ez minden beszélgetésből visszacsorgott.
A terem tele volt a piac legerősebb szereplőivel: fejlesztőkkel, befektetőkkel, asset menedzserekkel, banki finanszírozókkal, és azokkal, akik
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek