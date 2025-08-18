Jön az Otthon Start, és vele az árrobbanás? – Így is luxus maradhat a lakásvásárlás Magyarországon

A matek egyszerű: ha több pénz kerül a piacra, de a lakások száma nem nő vele együtt, az árak kilőnek. Pont ez történhet szeptembertől, amikor elindul a kormány 3%-os kamattámogatott lakáshitele és albérlettámogatása. A program még el sem startolt, de már pörögnek az ingatlanár-várakozások – és sokak szerint a következmény egy brutális drágulási hullám lehet.

Az árak eddig is száguldottak

2015 óta a lakásárak átlagosan a háromszorosukra nőttek.

Budapesten és a nagyvárosokban évek óta gyorsabb az áremelkedés, mint ahogy a…