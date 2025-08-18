Jön az Otthon Start, és vele az árrobbanás? – Így is luxus maradhat a lakásvásárlás Magyarországon
A matek egyszerű: ha több pénz kerül a piacra, de a lakások száma nem nő vele együtt, az árak kilőnek. Pont ez történhet szeptembertől, amikor elindul a kormány 3%-os kamattámogatott lakáshitele és albérlettámogatása. A program még el sem startolt, de már pörögnek az ingatlanár-várakozások – és sokak szerint a következmény egy brutális drágulási hullám lehet.
Az árak eddig is száguldottak
2015 óta a lakásárak átlagosan a háromszorosukra nőttek.
Budapesten és a nagyvárosokban évek óta gyorsabb az áremelkedés, mint ahogy a…Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.