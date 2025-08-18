Értesülj elsőként az ingatlan árak csökkenéséről – Töltsd le az OtthonTérkép mobilappot!
Szeretnél az elsők között tudni róla, ha egy kiszemelt lakás vagy ház árát csökkentik? Az OtthonTérkép mobilalkalmazás segítségével azonnali értesítést kapsz a legjobb ingatlan ajánlatokról – bárhol, bármikor, közvetlenül a telefonodra.
Miért fontos figyelni az ingatlan árak csökkenését?
Ahogyan a boltokban is örömmel csapunk le az akciós termékekre, úgy az ingatlanpiacon is kiemelt figyelmet kapnak a leárazott lakások. Azok az ingatlanok, amelyek árát hirtelen csökkentették gyorsan vevőre találnak, ezért létfontosságú, hogy időben értesülj a változásokról – így akár te lehetsz…
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.