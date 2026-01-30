Jön az ingatlanpiaci fordulat? – Megmondták, mikor és hol törhet meg a lakásár-rali Magyarországon

Sokan várják, mások félnek tőle, de egyre több jel utal arra, hogy a magyar lakáspiacon közeleg a kijózanodás pillanata. Az Otthon Start Expo egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó kerekasztal-beszélgetésén szakértők beszéltek arról, meddig tartható az Otthon Start Programban meghatározott 1,5 millió forintos négyzetméterár, és mikor kerülhetnek nyomás alá az eddig szárnyaló lakásárak – írja oldalán az Economx.

