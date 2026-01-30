Ezeket most tényleg érdemes megnézni – 4 lakás, amit Otthon Starttal is megvehetsz – vidéktől a belvárosig
Nem elmélet, nem ígéret: ezek a lakások mind megvásárolhatók Otthon Starttal, ráadásul nagyon különböző élethelyzetekre kínálnak megoldást. Panel jó közlekedéssel, belvárosi téglalakás, felújított vidéki otthon és egy műszakilag kimagasló budapesti lakás is felkerült a listára. Ha most keresel, ezekre érdemes ránézni.
Panel, ami mindent tud – Hódmezővásárhely
Ez az 55 négyzetméteres, erkélyes panellakás frekventált környezetben, a Németh László utcában található, pár perc sétára bevásárlóközponttól, iskolától és a városközponttól. A villanyhálózat teljesen megújult, a nyílászárókat cserélték, a klíma már adott, a…Tovább a teljes cikkre
