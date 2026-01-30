Újabb lakópark ellen tiltakoztak Újbudán – Változtatási tilalom jött a Karinthy Frigyes útra – a lakók fellélegezhetnek

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, komoly tiltakozást váltott ki, hogy a XI. kerületben, a Feneketlen-tó partján egy olyan lakótornyokkal rendelkező beruházást terveztek, amely akadályozná sok lakó panorámás kilátását a tóra. Ott elindult a kompromisszum keresés irányába a fejlesztő és a lakosság, egy a Móricz Zsigmond közelében tervezett beruházás esetében pedig az önkormányzatnak köszönhetően meg is akadályozták az óriáslakópark építését.

