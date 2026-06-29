Jöhet a nagy szigorítás a 3%-os lakáshitelnél? Rengetegen bukhatják el az Otthon Startot

Hatalmasat fordulhat az egyik legnépszerűbb lakáshitel-program sorsa. A bankpiacon egyre többen arra számítanak, hogy az új kormány szigoríthatja az Otthon Start feltételeit, ami akár tízezrek számára zárhatja be a kedvezményes, fix 3%-os hitel kapuját. A szakértők szerint nem a program megszüntetése, hanem a jogosultsági szabályok átírása jöhet – ez azonban így is komoly visszaesést okozhat a lakáspiacon – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Már most óriási összegeket mozgat meg az Otthon Start

Az Otthon Start Program néhány hónap alatt teljesen átalakította…