Jöhet a nagy szigorítás a 3%-os lakáshitelnél? Rengetegen bukhatják el az Otthon Startot
Hatalmasat fordulhat az egyik legnépszerűbb lakáshitel-program sorsa. A bankpiacon egyre többen arra számítanak, hogy az új kormány szigoríthatja az Otthon Start feltételeit, ami akár tízezrek számára zárhatja be a kedvezményes, fix 3%-os hitel kapuját. A szakértők szerint nem a program megszüntetése, hanem a jogosultsági szabályok átírása jöhet – ez azonban így is komoly visszaesést okozhat a lakáspiacon – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
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