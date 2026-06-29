Klíma nélkül is kibírható a hőség? Ezek a filléres trükkök akár több fokkal is lehűthetik a lakást

Miközben a hőkupola miatt újabb extrém forróság csap le Magyarországra, sok lakás valóságos kemencévé válik. Sokan azonban nem engedhetik meg maguknak a légkondicionálót, vagy egyszerűen nem szeretnék használni. Jó hír, hogy néhány egyszerű, olcsó praktikával is sokat javíthatunk a hőérzeten. A Pénzcentrum összegyűjtötte azokat a módszereket, amelyekkel klíma nélkül is elviselhetőbbé tehető a kánikula.

A legtöbben itt rontják el: így engedik be a forróságot a lakásba

A nyári hőségben az egyik legfontosabb szabály, hogy ne a lakás lehűtésére koncentráljunk, hanem…