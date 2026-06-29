A legjobb lakások nem várnak: így kerülhetsz a többi vevő elé a lakáskeresésben

A jó árú ingatlanok ma már gyakran nem napokig vagy hetekig várják a vevőket. Egy kedvező áron meghirdetett lakás, vagy egy jelentősebb árcsökkentés után sokszor órákon belül megindul az érdeklődés, és a legjobb ajánlatok pillanatok alatt eltűnnek a piacról. Éppen ezért ma már nem az jár előnyben, aki egész nap az ingatlanhirdetéseket böngészi, hanem az, aki elsőként értesül az új lehetőségekről.

Ma már a gyorsaság dönthet

A lakásvásárlás során sokan tapasztalták már, hogy mire újra megnyitnák a kiszemelt hirdetést, az…