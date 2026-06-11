Jövedelemarányos védelem: hogyan válassz biztosítási összeget magasabb keresettel?
Egy magasabb keresetű, prémium ügyfél számára a biztosítási összeg kiválasztása nem egyszerű feladat. Nem mindegy, hogy 10 millió, 50 millió vagy 150 millió forintra kössünk életbiztosítást, és az sem mindegy, hogy mi alapján döntünk. Mennyivel csökken a család elkölthető pénze, ha betegség, baleset vagy halál következtében a jövedelmed kiesne a családi költségvetésből? Mutatjuk a legfontosabb […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.