Január 1-től minden megváltozik az illetéknél – rengeteg lakásvásárló most spórolhat milliókat

Csendben, de annál nagyobb hatással indult az év a lakáspiacon. Január 1-től olyan illetékszabály módosult, amely több százezer, sőt akár milliós különbséget is jelenthet azoknak, akik lakást vásárolnak – vagy az elmúlt években adtak el ingatlant – adta hírül a Portfolio. Sokan még nem is tudnak róla, pedig komoly pénz múlhat rajta.

Meghosszabbították az időablakot – itt jön a nagy könnyítés

Eddig is járt illetékkedvezmény annak, aki magánszemélyként úgy vett lakást, hogy előtte vagy röviddel utána eladta korábbi otthonát. A…