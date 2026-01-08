Rendőrök, milliós bírságok, felháborodott szállásadók – Soproni Tamás szerint nem maradt más választás Terézvárosban
Rendőrségi vegzatúrát emlegetnek a szállásadók, miközben az önkormányzat szerint csak most kezdődik a valódi rendrakás. A VI. kerületben a héten élesben is elindult az év elején hatályba lépett Airbnb-tiltás betartatása, és az első ellenőrzések máris komoly feszültséget okoztak a lakáskiadók és a városvezetés között – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
Megindultak az ellenőrzések – több millió forintos bírság is jöhet
A terézvárosi önkormányzat a NAV-val és a rendőrséggel közösen kezdte el ellenőrizni a rövid távú szálláshelyeket. Az illegálisan működő lakások üzemeltetői…
