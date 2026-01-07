Személyi kölcsön: 2026 legjobb ajánlatai és a friss piaci helyzet

Tiszta lappal, de felfűtött talajon indul a személyi kölcsönök piaca a rekordévet záró 2025 után. Mit léptek a bankok? Merre tartanak a kamatok? Ismerd meg az aktuális piaci helyzetet a Bankmonitor friss körképéből, és járj utána a legjobb 3 és 10 millió forintos személyi kölcsön ajánlatoknak 2026 első hónapjában.​ Személyi kölcsön: rekordév után újabb felfutás […]