Iparági figyelmeztetés: rengeteg magyar család maradhat fűtés nélkül

Kevesen tartják számon, de minden évben szeptember 15-én indul a hivatalos fűtési szezon Magyarországon. Noha korainak tűnhet ez az időpont, a Pénzcentrum értesülései szerint azonban idén is rengeteg család hagyta az utolsó pillanatra a fűtési rendszer ellenőrzését. Iparági információink szerint már most jellemző, hogy csak hetekre előre lehet időpontot egyeztetni a fűtésszerelőkkel. Sőt, áremelésre is számíthatnak a családok.