A budapesti lakáspiac jelenlegi trendjeivel szembemenő fejlesztési modellt jelentett be az Indotek Csoport, amely szerint a következő években több ezer, új építésű, a használt panellakások árszintjével is versenyképes lakás jelenhet meg a fővárosban. A vállalat célja, hogy olyan minőségi, korszerű otthonokat kínáljon, amelyek nemcsak megfizethetők, hanem hosszú távon is fenntarthatók, és valós alternatívát jelentenek a jelenlegi árkörnyezetben.

A fejlesztések több budapesti kerületben – köztük a XI. és a XV. kerületben – valósulhatnak meg. Az Indotek állítása szerint ezek többsége 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron lesz elérhető, ami a jelenlegi piaci realitásokhoz képest jelentős törést jelentene az újépítésű lakások árában. A modell alapja az Otthon Start Program által megnyitott finanszírozási lehetőségek és a fővárosi, illetve kerületi önkormányzatokkal kialakított együttműködés.

Bécsi mintára épülő partnerségi modell

Az Indotek szerint a nagy léptékű, valóban megfizethető lakásfejlesztések csak a köz- és magánszféra együttműködésével valósíthatók meg. A vállalat ezt a modellt a bécsi Aspern Seestadt példáján keresztül szemlélteti: Európa egyik legnagyobb, 240 hektáros városfejlesztése nem egyszerű lakópark, hanem egy teljes, önálló városi ökoszisztéma. A projekt egyesíti a 15 perces város koncepciót, az energiahatékonyságra épülő okosvárosi megoldásokat és a klímaváltozással szembeni alkalmazkodóképességet (szivacsváros-modell).

Az Indotek álláspontja szerint hasonló léptékű, összehangolt és hosszú távú szakmai együttműködésre van szükség ahhoz, hogy Budapesten is létrejöhessenek élhető, ugyanakkor elérhető árú új városrészek.

Önkormányzati együttműködés és fejlesztői hozzájárulás

A társaság jelezte: nemcsak építkezni kíván, hanem partneri szerepet vállalni az adott kerületek fejlesztésében is. „Támogatjuk a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag elfogadott határozatot a XI. kerületi villamosvonal infrastrukturális fejlesztését érintő hozzájárulási modellről, és készen állunk arra, hogy hasonló partnerségben működjünk együtt a kerületi önkormányzatokkal is – legyen szó közlekedésfejlesztésről, új zöldfelületek létrehozásáról, vagy bölcsődei-óvodai, illetve egészségügyi intézmények korszerűsítéséről” – hangsúlyozta Dr. Hüse István, az Indotek Csoport ingatlanfejlesztési igazgatója.

Nem drágít, hanem árakat hűt – állítja a cég

Az Indotek szerint a piacon megjelenő nagy volumenű, tudatosan árazott új kínálat nem felfelé, hanem lefelé hajthatja az árakat. A vállalat úgy véli, hogy a lakáspiacot nem a szabályozások, hanem a kínálat valódi bővülése képes érdemben stabilizálni, ezért a jövőben is olyan fejlesztésekben gondolkodik, amelyek közvetlenül enyhítik a fővárosi lakáshiányt.