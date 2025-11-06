Újabb banknál emelték 15 millió Ft-ra az igényelhető személyi hitel összegét

Egyre nagyobb összegben tudják igényelni hazánk legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitelét. November 4-től a Raiffeisen Bank emelte meg 15 millió forintra személyi kölcsönének maximális összegét. Hazánkban továbbra is igen népszerű a személyi hitel, az MNB statisztikái alapján az év első 9 hónapjában 836,3 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal a magyarok. A havi átlagos hitelvolumen […]