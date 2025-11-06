Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most
A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár napon belül folyósítják. De ki vehet fel ma személyi hitelt és mekkora összegre számíthat? Mutatjuk, és azt is, hogyan találd meg a legkedvezőbb terméket. A legfrissebb MNB kamatstatisztikai adatok szerint 2025 szeptemberében 32 […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek