Hitelt igényelnél ingatlanfedezet nélkül? Mutatjuk ki és mekkora összegre számíthat most

A személyi kölcsön továbbra is az egyik legnépszerűbb és leggyorsabban elérhető hitelforma Magyarországon. Nem szükséges hozzá ingatlanfedezet, szabadon felhasználható, és általában pár napon belül folyósítják. De ki vehet fel ma személyi hitelt és mekkora összegre számíthat? Mutatjuk, és azt is, hogyan találd meg a legkedvezőbb terméket. A legfrissebb MNB kamatstatisztikai adatok szerint 2025 szeptemberében 32 […]