Ilyen helyen ritkán bukkan fel ház: csend, park és Balaton-közelség egy badacsonyi utcában
Vannak települések a Balaton környékén, ahol az ember már az első sétánál érzi, hogy nem véletlenül akarnak itt élni az emberek. Badacsonytördemic pontosan ilyen hely. Nem turistaközpont, nem nyüzsgő üdülőváros, hanem egy csendes, rendezett balatoni település, ahol a mindennapok tempója érezhetően lassabb, élhetőbb.
Ebben a környezetben került most eladósorba egy olyan családi ház, amely nemcsak a paraméterei, hanem az elhelyezkedése miatt is ritka lehetőség.
Egy utca, ahol tényleg csend van
Az ingatlan Badacsonytördemic belterületén, egy autóforgalomtól mentes, lakó-pihenő övezeti utcában…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.