Brüsszelhez fordult az Amnesty: szerintük diszkriminatívak a magyar „önazonossági” szabályok
Elfogyott a türelem. Egy nemzetközi jogvédő szervezet szerint a magyar állam olyan szabályokat engedett szabadjára, amelyek csendben, de hatékonyan zárnak ki embereket településekről – most pedig Brüsszelhez fordultak segítségért – számolt be oldalán a Portfolio.
Az Amnesty International panaszt nyújtott be az Európai Bizottság felé a 2025 nyarán elfogadott, helyi önazonosság védelméről szóló törvény és az arra épülő önkormányzati rendeletek miatt. Állításuk szerint a jogszabály látszólag semleges, a gyakorlatban viszont súlyosan diszkriminatív, különösen a hátrányos helyzetű és roma közösségeket érinti….Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
Újabb babaáruházlánccal erősített a Mészáros Csoport
Mészáros Lőrinc is megszólalt az üzletről.