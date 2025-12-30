Éves mérleg: szétszakadt ingatlanpiac, a bérlakások lemaradtak

Az év vége mindig jó alkalom arra, hogy egy lépést hátralépve nézzünk rá az ingatlanpiac egészére. Ezúttal nem az apró, havi mozgásokra fókuszáltunk, hanem arra voltunk kíváncsiak, milyen képet adnak az idei adatok összességében: hogyan teljesítettek az egyes szegmensek, és milyen irányba mozdult el a piac 2024 decemberéhez képest.

Mostanra élesen rajzolódik ki egy már év közben is érzékelhető trend: a kiadó lakások piaca látványosan levált a vételi piacról. Míg az adásvételnél egészen más dinamika érvényesül, a bérleti szegmens önálló…