Így készíts valóban hatékony ingatlanhirdetést, amellyel gyorsabban és jobb áron adhatod el a lakásod
Egy ingatlan eladása ma már nem pusztán szerencse kérdése. A kínálat sok helyen bőséges, a vevők tudatosak, összehasonlítanak, és gyakran másodpercek alatt döntenek arról, hogy továbbgörgetnek-e egy hirdetésnél. Ha azt szeretnéd, hogy a lakásod ne hónapokig álljon a piacon, hanem rövid időn belül, jó feltételekkel találjon gazdára, akkor minden a hirdetés minőségén múlik.
Egy jól felépített ingatlanhirdetés nemcsak több érdeklődőt hoz, hanem jobb minőségű megkereséseket is, ami végső soron gyorsabb alkut és sikeresebb eladást jelent.
Miért ennyire meghatározó maga a…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.