Feltérképezték Magyarország „rejtett aranytartalékát” – elindult a BarKA, és alapjaiban írhatja át az ingatlanfejlesztést

Csendben, de történelmi jelentőséggel indult el Magyarország új barnamezős katasztere. A BarKA most először teszi országos szinten, egységes és közhiteles formában láthatóvá azokat az elhagyott, mégis fejlesztésre kész területeket, amelyek évtizedek óta kihasználatlanul álltak. A rendszer nemcsak térképre tette a problémát, hanem egy csapásra új szabályrendszert is hozott az ingatlan- és városfejlesztésbe – olvashatjuk az Economx cikkében.

Több ezer hektár „láthatatlan” terület került most elő

Magyarország városaiban régóta paradox helyzet uralkodik: miközben lakás- és fejlesztési nyomás nehezedik a településekre, hatalmas,…