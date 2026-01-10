Feltérképezték Magyarország „rejtett aranytartalékát” – elindult a BarKA, és alapjaiban írhatja át az ingatlanfejlesztést
Csendben, de történelmi jelentőséggel indult el Magyarország új barnamezős katasztere. A BarKA most először teszi országos szinten, egységes és közhiteles formában láthatóvá azokat az elhagyott, mégis fejlesztésre kész területeket, amelyek évtizedek óta kihasználatlanul álltak. A rendszer nemcsak térképre tette a problémát, hanem egy csapásra új szabályrendszert is hozott az ingatlan- és városfejlesztésbe – olvashatjuk az Economx cikkében.
Több ezer hektár „láthatatlan” terület került most elő
Magyarország városaiban régóta paradox helyzet uralkodik: miközben lakás- és fejlesztési nyomás nehezedik a településekre, hatalmas,…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.