Melyik a legnépszerűbb állampapír 2026-ban?

Volt pár év, amikor befektetni szinte nevetségesen egyszerű volt. 2022 és 2025 között elég volt megvenni a Prémium Magyar Állampapírt, és máris dőltek a kétjegyű kamatok. Nem kellett hozzá különösebb tudás, elemzés vagy bátorság – az állam mindent elintézett helyettünk. Ez az időszak azonban véget ért. Az infláció normalizálódott, 2025-ben már jellemzően 4–5% körül mozgott, […]