Berobbant a budapesti újlakás-piac: tízéves csúcs, brutális kínálat, rekordközeli árak

Több mint egy évtizede nem látott szintre ugrott a budapesti új lakások kínálata.A fejlesztők az év végére olyan lendületet kaptak, hogy egyetlen negyedév alatt 2567 lakást adtak el, és ezzel a teljes éves forgalom átlépte a 10 ezres határt. A piac egyszerre dübörög, drágul – és közben mégis egyre több új lakás jelenik meg a kínálatban.

Mi áll a háttérben? Rozsdaövezeti projektek, Otthon Start-hatás, és olyan volumenű beruházások, amelyek rég nem látott pezsgést hoznak a fővárosba.

Eladási roham az év…