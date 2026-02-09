Így csaphatsz le elsőként a leárazott lakásokra – az OtthonTérkép mobilapp előbb szól, mint a piac
Találtál egy új lakást , de túl drága? A legtöbb vevő ilyenkor csak vár és reménykedik. A gyorsabbak viszont nem frissítgetik naponta a hirdetéseket, hanem azonnali értesítést kapnak az árcsökkenésről. Az OtthonTérkép mobilapp pont ebben ad versenyelőnyt: jelez, amikor más még nem is tud a változásról.
A lakáspiacon gyakran nem az nyer, aki a legtöbb időt tölti kereséssel, hanem aki a leggyorsabban reagál. Egy árcsökkentés vagy egy új hirdetés megjelenése után sokszor órákon belül megindulnak az érdeklődők. Aki erről későn…Tovább a teljes cikkre
