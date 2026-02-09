Felforgatják Erzsébetvárost: brutális átalakítást kap ez az utca – zöldebb, csendesebb, bringásbarát lesz minden
Teljesen új arcot kap a VII. kerület egyik fontos utcája: százmilliókból zöldítik, szűkítik az autós teret, bővítik a járdákat és külön sávot kapnak a kerékpárosok is. A látványos átalakítás már zajlik – és nem csak kozmetikai ráncfelvarrásról van szó – tájékoztatott a Magyar Építők.
Komoly városi átépítés indult el Erzsébetvárosban: a Dembinszky utca olyan fejlesztést kap, amely alapjaiban változtatja meg, hogyan használják majd a környéken élők és közlekedők az utcát. A cél egyértelmű: kevesebb autó, több zöld, biztonságosabb gyalogos és…Tovább a teljes cikkre
