Hivatalos: Meghosszabbították a kamatstopot 2025 végéig – Háromszázezer család fellélegezhet!

Már biztos: nem szűnik meg idén a kamatstop! A kormány meghozta a döntést, amely több százezer magyar család pénztárcáját védi meg – méghozzá 2025 végéig!

Ha hiteled van, ez most neked is életmentő lehet!

A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentette: az év végéig érvényben marad a lakossági kamatstop, így azok, akik érintettek a változó kamatozású jelzáloghitelekben, továbbra is védve maradnak az elszálló kamatoktól.

A döntés értelmében:

A törlesztőrészletek NEM fognak megemelkedni

A kamatstop legalább 300 ezer családnak nyújt azonnali segítséget

A kormány…