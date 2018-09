Hatból öt lakásvásárláshoz hitelfelvétel is kapcsolódik

Az ingatlanpiac évek óta tartó fellendülésével párhuzamosan visszatért a hitelfelvételi kedv is. A legtöbben úgy vásárolnak lakást, hogy a vételár egy részét jelzáloghitelből fedezik. A hitelfelvevők még tudatosabban döntenek, körültekintőbbek lettek, igyekeznek jobban megismerni a hitelkondíciókat is. Abban azonban, hogy végül milyen lakást vesznek, az anyagi korlátokon túl sok szubjektív tényező is döntő szerepet játszik – derül ki az OTP Ingatlanpont elemzéséből. Érdekel Budapest jövője és fejlődési irányai? Kíváncsi vagy az előttünk álló évtized legszükségesebb fejlesztéseire és projektjeire? Tudj meg többet a szakma és a város legfontosabb képviselőitől, az október 16-án megrendezésre kerülő Budapest 2030 konferencián!ÁTTEKINTÉS|RÉSZLETES PROGRAM|ÁRAKJELENTKEZÉS