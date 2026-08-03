Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?
A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti a magyar nyugdíjrendszert, és hogyan készülhetsz fel a nyugdíjas évekre Nem az a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e állami nyugdíjunk, hanem az, hogy mire lesz elég. Ha tovább élünk, több évet […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Eszkalálódik az IKEA-sztrájk, csütörtök délután 3-ig folytatódik a munkabeszüntetés
Elégedetlenek az áruház magyarországi dolgozói.