Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként?

A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti a magyar nyugdíjrendszert, és hogyan készülhetsz fel a nyugdíjas évekre Nem az a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e állami nyugdíjunk, hanem az, hogy mire lesz elég. Ha tovább élünk, több évet […]