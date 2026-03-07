Gigapénz áramlik a zöld ingatlanokba: 149 milliárdból már 172 milliárd lett az állami programban

Hatalmas lendületet kapott a zöld ingatlanfejlesztés Magyarországon: több százezer négyzetméternyi épület energetikai korszerűsítése vagy fejlesztése indult el állami támogatással. A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlanalapokra épülő alprogramjában befektetett 149 milliárd forint értéke már 172 milliárd forint fölé nőtt, miközben a hozamok is meghaladják a referenciaalapok teljesítményét – írja cikkében az Economx.

Több százezer négyzetméteren indulnak zöld fejlesztések

Összesen mintegy 630 ezer négyzetméternyi ingatlan fejlesztése vagy energetikai korszerűsítése valósul meg a Baross Gábor Tőkeprogram keretében – közölte a Nemzeti Tőkeholding (NTH).

A…