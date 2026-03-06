Babakötvény vagy részvény? Oszlassuk el a ködöt és a tévhiteket, mielőtt végleg elköteleznéd a gyereked megtakarítását!

Amikor a gyermeked jövőjének megalapozására gondolsz, valószínűleg neked is azonnal a Babakötvény ugrik be. Államilag támogatott, adómentes és megnyugtatóan kiszámítható. Teljesen érthető, miért választják oly sokan vakon ezt az utat. Mivel itt egy akár 18-20 éves időtávról is lehet szó, kulcsfontosságú megnézned, hogyan teljesítenek a részvények ugyanebben a maratoni futásban. Könnyen lehet ugyanis, hogy egy […]