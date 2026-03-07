Robbanásközeli állapotban a magyar lakáspiac: az Otthon Start tartja életben a hitelboomot
Soha nem látott ütemben nő a lakáshitelezés Magyarországon: januárban több mint 253 milliárd forintnyi lakáshitelt vettek fel a háztartások. A piacot szinte teljesen az államilag támogatott konstrukciók uralják, mindenekelőtt az Otthon Start program. Ez azonban egyre nagyobb kockázatot jelenthet: ha a rendszerben akár egy kisebb szabályváltozás történik, az az egész lakáspiacra hatással lehet – olvashatjuk a Bankmonitor elemzésében.
Hitelboom indult a lakáspiacon
Erősen indult az év a lakáshitelezésben: az MNB adatai szerint 253,8 milliárd forint értékben vettek fel lakáshitelt a…
