Újabb csapás jöhet az Airbnb-re Budapesten: a belvárosban már a teljes szigorítás előszobájában járnak
Újabb budapesti kerület készülhet belenyúlni a rövid távú lakáskiadás szabályozásába. Ezúttal a belvárosi V. kerületnél villant fel a piros lámpa, ahol egy frissen nyilvánosságra került tervdokumentum szerint komolyan fontolgatják az Airbnb további korlátozását – derül ki a Portfolio cikkéből. A folyamat nem egyedi: Terézvárosban már tiltás lett belőle, Erzsébetvárosban szigorítás, és most úgy tűnik, Belváros-Lipótváros is követheti a sort – nem kis hatással a lakásárakra és a befektetői stratégiákra.
Az V. kerületi önkormányzat honlapján megjelent, az építési szabályzat módosítását előkészítő…Tovább a teljes cikkre
Hosszú távra terveznek: tízéves partnerséget kötött a Semmelweis OSC és az Indotek Group
Jelentős, hosszú távú együttműködési megállapodást kötött egymással a Semmelweis OSC és az Indotek Group. A vállalatcsoport tízéves szponzorációs szerződés keretében
Új pláza épül Budapest mellett, már idén megnyílhat
Az M3-as autópálya mellett valósul meg a beruházás.