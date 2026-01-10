Brutális lakásár-robbanás Európában – de Magyarország mindenkit maga mögé utasított
Elszabadultak az ingatlanárak az Európai Unióban, de ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben, arra még Brüsszelben is felkapták a fejüket. Miközben az uniós átlag „csak” mérsékelt drágulást mutat, hazánk olyan tempóban előzte a mezőnyt, hogy gyakorlatilag külön ligában játszik – és nem csak a lakásárak, hanem az albérleti díjak terén is – olvashatjuk a Portfolio oldalán.
Újra felfelé: megállíthatatlan a drágulás az EU-ban
A friss adatok szerint 2025 harmadik negyedévében ismét emelkedett a lakhatás költsége az Európai Unióban. A…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Elkezdődött az év és vele együtt Magyarország eladósítása is
Újabb devizakötvényekkel lép piacra Magyarország.
Adó és jog
Retail
Ma még beszerezhető a pezsgő és a virsli – így alakul az üzletek nyitvatartása szilveszterkor és újévkor
Mutatjuk a részletes nyitvatartási rendet.