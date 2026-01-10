Brutális lakásár-robbanás Európában – de Magyarország mindenkit maga mögé utasított

Elszabadultak az ingatlanárak az Európai Unióban, de ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben, arra még Brüsszelben is felkapták a fejüket. Miközben az uniós átlag „csak” mérsékelt drágulást mutat, hazánk olyan tempóban előzte a mezőnyt, hogy gyakorlatilag külön ligában játszik – és nem csak a lakásárak, hanem az albérleti díjak terén is – olvashatjuk a Portfolio oldalán.

Újra felfelé: megállíthatatlan a drágulás az EU-ban

A friss adatok szerint 2025 harmadik negyedévében ismét emelkedett a lakhatás költsége az Európai Unióban. A…