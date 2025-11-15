Felrobbantja a piacot az Otthon Start – de nem ott, ahol mindenki várta!
Óriási fordulat a Future of Construction 2025 konferencián: kiderült, miért ragad be mindenki a használt lakásoknál és milyen új szabály söpörheti el a fejlesztéseket 2026-ra – tájékoztatott a Portfolio.
Az idei Portfolio Future of Construction 2025 délutáni szekciója olyan őszinte mondatokat hozott, amelyek ritkán hangzanak el a színpadon: az Otthon Start Program ugyan brutálisan beindította a keresletet, de egyelőre teljesen félremegy, és nem az új lakásokat pörgeti – sőt, akár még tovább drágíthatja a használtakat is.
