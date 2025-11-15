Ezért nem tudod eladni az ingatlanod – 6 hiba, amit sok eladó elkövet

Sokan hiszik, hogy egy lakás vagy ház eladásához elég feltölteni néhány fotót egy hirdetési oldalra, és várni az ajánlatokat. A valóságban viszont az ingatlaneladás ennél jóval összetettebb folyamat: ha hetek vagy akár hónapok óta nincs érdemi érdeklődés, ideje átnézni, hol csúszhatott hiba a gépezetbe.Mutatjuk a hat leggyakoribb hibát – és azt is, hogyan kerülheted el őket.

1️⃣ Érzelmi kötődés – próbáld meg kívülről nézni az otthonodat

Az egyik leggyakoribb akadály, hogy az eladók saját érzelmeik alapján ítélik meg az ingatlan…