Otthon Start: új korszak a magyar lakáspiacon – a Duna House szerint a fiatal, alacsonyabb jövedelmű vevők kerültek előnybe
A Duna House legfrissebb, 2025 októberi ingatlanpiaci elemzése szerint továbbra is az Otthon Start Program alakítja a lakáspiacot.
Bár a szeptemberi roham után enyhe korrekció következett, az adásvételek száma és a hitelkihelyezés volumene még mindig kiemelkedően magas.
„Az Otthon Start egyensúlyt teremtett: új vevői rétegek léptek be, a piac pedig stabilizálódott.” – áll a Duna House elemzésében.
Továbbra is élénk a piac – csak szezonális a visszaesés
Októberben 11 518 lakóingatlan-adásvétel történt Magyarországon.
Ez 7%-os havi csökkenés, de 7,3%-kal több,…
