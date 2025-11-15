Otthon Start: új korszak a magyar lakáspiacon – a Duna House szerint a fiatal, alacsonyabb jövedelmű vevők kerültek előnybe

A Duna House legfrissebb, 2025 októberi ingatlanpiaci elemzése szerint továbbra is az Otthon Start Program alakítja a lakáspiacot.

Bár a szeptemberi roham után enyhe korrekció következett, az adásvételek száma és a hitelkihelyezés volumene még mindig kiemelkedően magas.

„Az Otthon Start egyensúlyt teremtett: új vevői rétegek léptek be, a piac pedig stabilizálódott.” – áll a Duna House elemzésében.

Továbbra is élénk a piac – csak szezonális a visszaesés

Októberben 11 518 lakóingatlan-adásvétel történt Magyarországon.

Ez 7%-os havi csökkenés, de 7,3%-kal több,…