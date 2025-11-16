Felrobbant a lakáspiac: lakásonként 10 milliós büntetést kaphatnak a fejlesztők az Otthon Start miatt!

Brutális lépést jelentett be a kormány: lakásonként akár 10 millió forintos bírságot kaphatnak azok a beruházók, akik nem tartják be az Otthon Start Program feltételeit. A bejelentést Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára tette közzé, és máris felforgatta az egész fejlesztői piacot – tette közzé a Portfolio.

Miért ekkora a szigor? Mert óriási a tét.

A kormány célja egyértelmű: az elkövetkező 5 évben legalább 50 ezer Otthon Start-lakás épüljön – vagyis soha nem látott ütemű, tömegesen elérhető új…