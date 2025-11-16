Végre járható lesz a Flórián téri felüljáró – de jön a feketeleves: újabb lezárások bénítják majd a várost!

Nyolc hónapnyi káosz, kerülők és reggeli idegbaj után november 15-én, szombat délután 16 órától végre megnyílik a Flórián téri felüljáró megújult déli hídja a közúti forgalom előtt. De mielőtt bárki fellélegezne: a jó hír mellé egy raklapnyi új lezárás is érkezik.

Megnyílik – de csak egy sávon

A frissen felújított déli hídon szombat délutántól:

egy sávon lehet felhajtani,

ami később két sávra bővül Pest irányába.

A buszok is visszatérnek a felüljáróra, és újra megállnak a Szentlélek téren – vagyis a…