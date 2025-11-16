Végre járható lesz a Flórián téri felüljáró – de jön a feketeleves: újabb lezárások bénítják majd a várost!
Nyolc hónapnyi káosz, kerülők és reggeli idegbaj után november 15-én, szombat délután 16 órától végre megnyílik a Flórián téri felüljáró megújult déli hídja a közúti forgalom előtt. De mielőtt bárki fellélegezne: a jó hír mellé egy raklapnyi új lezárás is érkezik.
Megnyílik – de csak egy sávon
A frissen felújított déli hídon szombat délutántól:
egy sávon lehet felhajtani,
ami később két sávra bővül Pest irányába.
A buszok is visszatérnek a felüljáróra, és újra megállnak a Szentlélek téren – vagyis a…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Adó és jog
Retail
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek