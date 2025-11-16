Mennyit segít a kamatstop meghosszabbítása a magyaroknak?

Gulyás Gergely a mai kormányinfón bejelentette, hogy a kormány meghosszabbítja a kamatstopot, hat hónappal, azaz a lejárat 2026. június végére tolódna. Ezzel mintegy 273 ezer családnak kell továbbra is kevesebbet fizetnie a jelzáloghitelére. De mennyit nyer ezzel egy átlagos család és mennyibe kerül ez a bankoknak? Mi történne, ha a kamatstopot kivezetnék? Mi is az […]