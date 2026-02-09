Megjöttek a számok: alig nyúltak hozzá a magyarok a nyugdíjpénzhez lakásvásárlás céljából – de akik igen, milliókat vettek ki

Sokan óriási rohamra számítottak, amikor megnyílt a lehetőség, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat lakáscélra is fel lehessen használni. A friss adatok azonban meglepő képet mutatnak: a tagok kis része lépett, viszont aki igényelt, az átlagosan több millió forintot vett ki. Az is kiderült, mire ment el a pénz legnagyobb része – derül ki az Economx cikkéből.

