Felforgatja a kormány az Otthon Startot és a CSOK Pluszt: már építés közben jöhet a hitelpénz – hatalmas fordulat a lakásvásárlóknak

Teljesen új szabályok jöhetnek az Otthon Start és a CSOK Plusz hiteleknél: egy friss rendelettervezet szerint nem kellene megvárni a használatbavételi engedélyt, a támogatott kölcsönök már az építkezés alatt is folyósíthatók lennének. Ez gyökeresen átírhatja az új lakások finanszírozását, felgyorsíthatja a projekteket, és komoly alkupozíciót adhat a vevők kezébe – de új kockázatokat is hoz – tájékoztatott a Portfolio.

Vége a régi szabálynak: nem kell megvárni a kulcsrakész állapotot
Eddig az volt az alapszabály, hogy az államilag támogatott lakáshiteleket egy…

