Külföldi piacokon elért eredményeiért díjazták a Duna House-t

Külföldön lett nagyhatalom a magyar alapítású cégcsoport: bevételének döntő többsége már nem itthonról jön.

A Magyar Franchise Szövetség a Duna House-nak ítélte a „Külföldön Sikeresen Terjeszkedő Hazai Hálózat” díjat. Az elismerés a cégcsoport európai építkezésének eredményeit igazolja vissza: a magyar alapítású társaság mára négy országban van jelen bankoktól független ingatlanpiaci hálózatokkal és hitelközvetítési szolgáltatásokkal.



A Duna House története 1998-ban indult Magyarországon. A hálózat 2003-ban kezdte meg franchise-alapú működését, a 2016-os tőzsdére lépés pedig megnyitotta az utat a nemzetközi terjeszkedés és a külföldi cégvásárlások előtt. A cégcsoport ma már DH Group néven fogja össze nemzetközi tevékenységét: négy európai országban, 155 milliós piacon van jelen, több mint 5 ezer fős hálózattal. A vállalatcsoport súlyát jelzi, hogy árbevételének közel 80 százaléka már külföldi piacokról származik.

A DH Group mára Magyarország mellett Lengyelországban és Olaszországban is egységes keretek között kínál hitelközvetítést a lakásvásárlóknak. A működés alapját a banki háttértől független üzleti modell adja, amely stabil alapot biztosít a további nemzetközi növekedéshez mind az ingatlan-, mind a hitelközvetítésben.

Új hídfőállás Spanyolországban

A DH Group legutóbbi nagy lépése a spanyol donpiso hálózat megvásárlása. A 2025 végén kötött megállapodás a csoport korábbi, óvatos építkezését követi: a társaság tőkeemeléssel először 22,08%-os részt szerzett, amely idén 34%-ra emelkedik. A tervek szerint a cégcsoport hat éven belül válik a spanyol hálózat teljes tulajdonosává.

A lépés súlyát a spanyol piac mérete adja, ahol 2024-ben több mint 641 ezer ingatlan cserélt gazdát. A DH Group nem csupán az irodahálózatot veszi át, hanem közös vállalatot alapít a Credipass pénzügyi márka spanyolországi bevezetésére is. Bár az induló beruházások miatt a spanyol üzletág 2026-ban várhatóan még nem termel hasznot, a vezetőség 2027-től már azonban érdemi javulást vár.

Az európai hálózatépítés

A cégcsoport 2016 óta módszeresen építi külföldi érdekeltségeit:

Olaszország: A HGroup megvásárlásával a magyar cégcsoport az olasz hitelpiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált és a felvásárálást követő 3 évben megháromszorozta az eredményességét.

A HGroup megvásárlásával a magyar cégcsoport az olasz hitelpiac egyik legnagyobb szereplőjévé vált és a felvásárálást követő 3 évben megháromszorozta az eredményességét. Lengyelország: A Metrohouse, az ATG és a Gold Finance hálózatok megvásárlása és integrálása révén alakítottak ki piacvezető pozíciót.

A Metrohouse, az ATG és a Gold Finance hálózatok megvásárlása és integrálása révén alakítottak ki piacvezető pozíciót. Spanyolország: A donpiso hálózat megvásárlása egy jelentős beszállási pontot jelent, a pénzügyi szolgáltatások elindítása pedig üzletfejlesztési szempontból stratégiai fontosságú.

A donpiso hálózat megvásárlása egy jelentős beszállási pontot jelent, a pénzügyi szolgáltatások elindítása pedig üzletfejlesztési szempontból stratégiai fontosságú. Dubaj és Marbella: Dedikált értékesítési rendszeren keresztül szolgálják ki a nemzetközi befektetői igényeket.

„Amikor 1998-ban elindultunk, itthon akartunk értéket teremteni. Ma már jól látni, hogy a modellünk Olaszországban vagy Lengyelországban is éppúgy megállja a helyét és nagyon erős szinergiát jelent a további fejlődésünk szempontjából. Ez a díj igazolja, hogy Magyarországi bázisról is lehet sikeres nemzetközi növekedési stratégiát építeni” – mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Hozzátette: „A titkunk, hogy a helyi márkák és kiváló helyi menedzsment erejét ötvözzük saját technológiánkkal és know-how-nkkal. Nem csupán hálózatokat fejlesztünk, hanem egy folyamatosan fejlesztett, teljes szolgáltatási kört teszünk elérhetővé minden országban. Célunk, hogy 2029-re további 2-4 európai piacon jelenjünk meg, és megháromszorozzuk jövedelmezőségünket.”