Sokkoló számok a magyar lakásokról: minden második otthon elavult – és alig akar valaki felújítani

Meglepő képet mutat a GKI friss felmérése: a magyar lakásállomány jelentős része elöregedett és energiafaló, miközben a tulajdonosok többsége továbbra sem tervez komoly felújítást. A támogatási programok kifutottak vagy szűk körnek szólnak, az új lehetőségekre sokan csak várnak. Közben az adatok szerint a hazai otthonok nagy része korszerűségi és energetikai szempontból is erősen lemaradt – írja az Economx.

Elöregedett lakások, gyenge energiahatékonyság – ez a valós helyzet

A magyar lakásállomány szerkezete riasztóan öreg. A lakások több mint négytizede még 1970…