Ezt is megértük: sokan már telefonnal fűtik a lakásukat

Noha még mindig a cirkó a legkedveltebb fűtési mód, egyre nő a népszerűsége a távfűtéses rendszernek. A megítélés változásában nagy szerepet játszott a panelkorszerűsítési hullám is, amely a panelházak keresletét és megítélését szintén növelte -ez pedig meglátszik az árakon is. A fűtés tekintetében egyre fontosabb szempont a környezettudatosság is.