Mit jelenthet az ügyfeleknek a bankokat terhelő extraprofit-adó megduplázása?
Felmerült, hogy 2026-ban kétszer akkora extraprofit-adó fogja terhelni a bankokat, mint ami eddig tervben volt. Ez természetesen befolyásolja a bank nyereségét, de hogyan hat az ügyfelekre? Emelkedhetnek a hitelkamatok, vagy az átutalási díjak ezen intézkedés miatt? Mire számíthat a lakosság, ha tényleg megemelkedik a bankadó? Nagy Márton egy háttérbeszélgetésben kifejtette – Gulyás Gergely pedig a […]Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek