Esnek az árak, csökkennek a mennyiségek – nem szép havi kép az újlakáspiacon

Szokásos havi, budapesti újlakáspiaci elemzésünk júliusban meglehetősen lehangoló képet mutat. A kínált lakások mennyisége is csökkent, és jó néhány kerületben az árak is lejjebb mentek az egy hónappal ezelőttihez képest. A fővárosi újlakáspiac 2023 első felében komoly visszaeséssel szembesült. A tranzakciók száma csökkent, és a megjelenő új kínálat is drasztikusan szűkült, legalábbis a piac egyes…

