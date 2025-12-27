Erre senki nem számított: ezért robbant fel a magyar lakáshitelpiac 2025-ben
Soha nem látott számok, történelmi rekordok és egyetlen program, ami mindent felborított. 2025-ben a magyar lakáshitelpiac gyakorlatilag „elszabadult”, miközben más lakossági hitelek látványosan lemaradtak – adta hírül az Economx. A számok önmagukért beszélnek – de mi áll valójában a háttérben?
Rekorddöntés rekord hátán
A Magyar Nemzeti Bank adatai alapján már az év első tíz hónapjában biztos lett, hogy 2025 minden korábbi évet felülmúl:
• A lakáshitelek és a személyi kölcsönök piacán is éves rekord született• Az újonnan kötött szerződések összege…
