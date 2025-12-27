A bankok kimondták az igazat: eddig tarthat az Otthon Start lendülete

Rekordok, sorban álló hiteligénylők, 3 százalékos kamat – az Otthon Start Program berobbanása után most jön a nagy kérdés: vajon meddig tart a tündöklés? A bankok megszólaltak, és a válaszaikból már kirajzolódik, mi várható a következő hónapokban – olvashatjuk az Economx oldalán.

Megtorpanás vagy csak év végi lassulás?

Az októberi számok alapján egyértelmű volt az Otthon Start elsöprő sikere, az utóbbi hetekben azonban egyre több helyről hallani arról, hogy csökken az érdeklődés. A Bank360 ezért közvetlenül a bankokat kérdezte meg:…